Sulama kanalı kapağı hırsızları, kovalamacayla yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, sulama kanallarındaki demir kapakları çalıp, hurdacılara satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 3 ayda başta Honaz olmak üzere sulama kanallarındaki demir kapakların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Kanalların çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların İbrahim A. (24) ile Celal E. (26) olduğunu belirledi. İkiliyi teknik takibe alan jandarma ekipleri, Sevindik Mahallesi'nde olduklarını tespit edip, dün harekete geçti. İbrahim A. ve Celal E.'nin içinde olduğu otomobil için 'Dur' ihtarında bulunuldu; ancak uyarıyı dikkate almayan ikili, kaçmaya başladı. Yarım saat süren kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 2 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada, sulama kanallarından söküldüğü belirlenen 2 demir kapak ve su motoru parçaları ele geçirildi. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim A. ve Celal E.'nin, çevre ilçelerdeki sulama kanallarından da kapak çalınması olaylarına karıştığı tespit edildi. Celal E. hakkında 1 yıldır yakalama kararı bulunduğu da belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İbrahim A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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