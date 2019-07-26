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Sulama kanalı kenarında Hint keneviri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sulama kanalı kenarında yetiştirilen 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sulama kanalı kenarında Hint keneviri ele geçirildi

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sulama kanalı kenarında yetiştirilen 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin kırsal Çavlu Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine dün bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 72 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere söküldü. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalı kenarında Hint keneviri ele geçirildi

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