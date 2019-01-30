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Sulama kanalı taştı, çiftlikteki hayvanlar su içinde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:04 | Son Güncelleme

Adana’da aşırı yağmur nedeniyle bir vatandaşın çiftliğindeki hayvanlar su içinde kaldı.Dün başlayan ve bugün devam eden aşırı yağmur nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yarbaşı Mahallesi’ndeki bazı çiftlikler de sular altında kaldı.

Adana’da aşırı yağmur nedeniyle bir vatandaşın çiftliğindeki hayvanlar su içinde kaldı.
Dün başlayan ve bugün devam eden aşırı yağmur nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yarbaşı Mahallesi’ndeki bazı çiftlikler de sular altında kaldı. Çiftlikte hem saman, hem mahsuller hem de hayvanlar su içinde kaldı. Yağmurun devam etmesi ve Seyhan Baraj Gölünün taşma riskine karşı suların kanallara bırakılmasından dolayı vatandaşlar perişan oldu.
Su taşkınları devam ettiği için çiftlikteki hayvanlar telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çiftçi Yüksel Uçar, çiftliğinin her tarafının sulama kanalından taşan sulardan dolayı su içinde kaldığını suyun da sürekli yükseldiğini hayvanlarının ve mahsullerinin su içinde kaldığını söyledi. Uçar, maddi zararının çok büyük olduğunu yetkililerden yardım istediğini söyledi.
Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de vatandaşın zararını yerinde görmek için Yarbaşı Mahallesine geldi. Bingöl, Uçar’ın traktörüne binerek zarar gören arazileri gezdi.

Sulama kanalı taştı, çiftlikteki hayvanlar su içinde kaldı

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