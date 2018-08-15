Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü öldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Amasya 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Burak Arıkan (27) idaresindeki 05 LL 497 plakalı otomobil, Aktarla köyü yakınlarındaki sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Arıkan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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