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Sulama kanalına devrilen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 23:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan sondaj kamyoneti sulama kanala devrildi. Hafif yaralanan sürücü ile kamyonetteki bir kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan sondaj kamyoneti sulama kanala devrildi. Hafif yaralanan sürücü ile kamyonetteki bir kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi yakınında meydana geldi. Turgutlu yönüne giden Hasan Demirdal (37) yönetimindeki 35 MNS 65 plakalı sondaj kamyoneti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu içi su dolu sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü ile kamyonetteki Yasin Duman (36), yan duran kamyonetin üzerine çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Demirdal ve Duman'ı bulunduğu yerden kurtardı. Hafif yaralı olan Demirdal sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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