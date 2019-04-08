Sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Sezer (54), 20 FS 262 plakalı traktörü ile tarlasındaki otları biçmeye gitti.
Sezer'in akşam eve dönmemesi üzerine tarlaya giden yakınları, traktörün tarla kenarındaki sulama kanalına devrildiğini, Sezer'in altında kaldığını gördü.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sezer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla traktörün altından çıkardığı Sezer'in cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.