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Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Mazlum öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:18 | Son Güncelleme

BATMAN'da oyun oynarken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Mazlum Yaşar hayatını kaybetti.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da oyun oynarken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Mazlum Yaşar hayatını kaybetti.
İstanbul'dan ailesiyle Batman'daki akrabalarını ziyarete gelen Mazlum Yaşar, öğleden sonra Çamlıtepe mahallesinde oyun oynarken dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışması sonucu minik Mazlum'un, düştüğü yerin 200 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu. Ölümüyle ailesini yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne konuldu.

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