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Sulama kanalına düşen anne ve çocuklarını kurtaran ‘kahraman’ toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Adana’da çarpıştığı aracın sulama kanalına düşmesi sonucu aracın içerisindeki 5 kişiyi kurtarmak için suya atlayan ve boğularak hayatını kaybeden Hakan Aykol, toprağa verildi.

Sulama kanalına düşen anne ve çocuklarını kurtaran ‘kahraman’ toprağa verildi

Adana’da çarpıştığı aracın sulama kanalına düşmesi sonucu aracın içerisindeki 5 kişiyi kurtarmak için suya atlayan ve boğularak hayatını kaybeden Hakan Aykol, toprağa verildi. Aykol’un dayısının oğlu Erhan Akkoyunlu, “Başkasının çocuklarını kurtarmak için kendi çocuklarını yetim bıraktı” dedi.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan Aykol (27) yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araç, Hasan Can yönetimindeki 01 EZ 253 plakalı pikapla çarpıştı. Düğünden döndükleri öğrenilen Hasan Can ile eşi Ördek, çocukları Medine, Erdal ve Emirhan Can’ın içerisinde bulunduğu pikap çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Kardeşi Mirza Aykol ile kazadan yara almadan kurtulan Hakan Aykol, yüzme bilmemesine rağmen kanala uçan araçtaki çocukları kurtarmak için suya atladı. Hasan Can ve Erdal Can kendi imkanıyla sudan çıkarken, Ördek Can ve çocukları Emirhan ve Medine’yi kurtaran Hakan Aykol, akıntının olduğu sulama kanalında gözden kayboldu.
Mirza Aykol’un çevredekilere haber vermesiyle olay yerine Can-Kur, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, Hakan Aykol’u olaydan yaklaşık 40 dakika sonra kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hakan Aykol hayatını kaybetti.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaat işçiliği yapan ve çocuklarını görmek için Adana’ya gelen Hakan Aykol’un kardeşi Mirza Aykol ile birlikte ot toplamak için tarlaya gittiği, dönüşte de kaza yaptığı öğrenildi. 3 çocuğu olan Aykol’un bir hafta sonra yeniden çalışmak için Bodrum’a döneceği öğrenildi.
Erhan Akkoyunlu, kuzeni Hakan Aykol’un kaza yaptığı araçtaki çocukları kurtarmak için kendi çocuklarını yetim bıraktığını ifade ederek, “Hakan, otomobilden iner inmez çocukları görüyor. Oradaki yolcuları kurtarmak için suya atlıyor. Zaten pikap da 500 metre ilerideki kanal kapaklarına takılıyor. Hakan sürükleniyor. Mahalledeki arkadaşlar da kendi imkanlarıyla sudan çıkarıyor ancak o saate kadar çok su yutmuş. Hakan yüzme bilmemesine rağmen çocukları görünce dayanamayarak suya atlıyor insanlık için” diye konuştu.
Hastaneden ailesi tarafından cenazesi alınan Hakan Aykol, bugün sabah saatlerinde Kayarlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.
Öte yandan yol kenarındaki görüş açısının kaybolmasına neden olan ve daha önce de birçok kazaya sebebiyet veren kamışlar, mahallelilerin bildirmesi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) personeli tarafından söküldü.

Sulama kanalına düşen anne ve çocuklarını kurtaran ‘kahraman’ toprağa verildi

Sulama kanalına düşen anne ve çocuklarını kurtaran ‘kahraman’ toprağa verildi

Sulama kanalına düşen anne ve çocuklarını kurtaran ‘kahraman’ toprağa verildi

Sulama kanalına düşen anne ve çocuklarını kurtaran ‘kahraman’ toprağa verildi

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