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Sulama kanalına düşen at kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen at kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akkeçi Mahallesi'nde bir atın sulama kanalına düştüğünü gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından atı kanaldan çıkardı.

Sahibinin bulunabilmesi için at, mahalle muhtarlığına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
at itfaiye Şanlıurfa

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