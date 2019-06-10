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Sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Abdulkadir K., henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları dün saat 16.00’da başladı. Bölgede su altı dalgıç polisleri, jandarma ve köylüler yaklaşık 12 kilometrelik kanal boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor. Abdulkadir K.’nın yakınlarının bölgedeki bekleyişi de devam ediyor.

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