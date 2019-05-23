HABER

Sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Bolu'da sulama kanalına düşen ilkokul öğrencisi Iraklı çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman Abudin (8) okuldan çıktıktan sonra eve giderken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.

Irak uyruklu Abudin'in kanala düştüğünü gören arkadaşları, durumu çevredeki vatandaşlara ve öğretmenlere bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla sulama kanalına indi.

İtfaiye ekipleri, panikleyen çocuğu sakinleştirerek kanaldan çıkarttı. Çocuğun çantası ve diğer eşyaları, kanal çevresinde bekleyen yetkililere verildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun annesi ise kurtarma çalışmasının ardından olay yerine gelerek oğluyla hastaneye gitti.

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
Kaçak sakatat işlenen tesise, zabıtalar kokudan girmekte zorlandıKaçak sakatat işlenen tesise, zabıtalar kokudan girmekte zorlandı
Çankırı'da öğretmene saldırıya tepki yürüyüşüÇankırı'da öğretmene saldırıya tepki yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Çocuk düşme sulama kanalı

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.