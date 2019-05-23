Sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Bolu'da sulama kanalına düşen ilkokul öğrencisi Iraklı çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 50. Yıl İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman Abudin (8) okuldan çıktıktan sonra eve giderken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.
Irak uyruklu Abudin'in kanala düştüğünü gören arkadaşları, durumu çevredeki vatandaşlara ve öğretmenlere bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla sulama kanalına indi.
İtfaiye ekipleri, panikleyen çocuğu sakinleştirerek kanaldan çıkarttı. Çocuğun çantası ve diğer eşyaları, kanal çevresinde bekleyen yetkililere verildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuğun annesi ise kurtarma çalışmasının ardından olay yerine gelerek oğluyla hastaneye gitti.
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