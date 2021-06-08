HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Minik İbrahim'in cansız bedeni hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu

Minik İbrahim'in cansız bedeni hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu

08.06.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da arkadaşıyla sulama kanalında yürüyen 7 yaşındaki çocuk dengesini yitirerek suya düştü. 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni düştüğü yerin 6 kilometre uzağında hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu.

Minik İbrahim'in cansız bedeni hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu

Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde sulama kanalı kenarında arkadaşıyla birlikte yürüyen İbrahim Akkurt (7) dengesini yitirerek suya düştü.

İbrahim’in arkadaşı koşarak çocuğun ailesine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine İbrahim’in ailesi durumu polise bildirip sulama kanalına akın etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu dalgıç polislere bildirdi. Sulama kanalına gelen dalgıç polisleri, 7 yaşındaki İbrahim’i yapılan arama çalışmalarında bulamadı. Havanın kararmasıyla dalgıç polisler arama çalışmalarına son verdi.

Kağıthane'de kahreden olay! İnşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki çocuk boğulduKağıthane'de kahreden olay! İnşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu

HİDROELEKTRİK SANTRALİ KAPAKLARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gece saat 00.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde bulunan hidroelektrik santrali çalışanları, kanal içerisindeki kapaklarda ceset olduğunu fark etti. Görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisleri, suda bulunan cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 7 yaşındaki İbrahim’e ait olduğu belirlendi. İbrahim’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdiKanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

7 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

7 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili açıklama

ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili açıklama

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.