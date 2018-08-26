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Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta sulama kanalına düşen Yakup Demir (12) boğuldu.

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sulama kanalına düşen Yakup Demir (12) boğuldu.
Olay, Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Demir, dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı sualtı arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya giren dalgıçlar, Demir'i bularak sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yakup Demir, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Sulama kanalına düşen çocuk boğulduSulama kanalına düşen çocuk boğuldu

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