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Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Siverek ilçesine bağlı Çağdaş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalının çevresinde oynayan Musa İdikurt (10) dengesini kaybederek suya düştü.

Suda gözden kaybolan çocuğu kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne kaldırıldı.

İdikurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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