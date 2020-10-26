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Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kümbet köyünden geçen DSİ’ye ait sulama kanalının kenarında bir tarlada sulama yapan 16 yaşındaki Serhat Sarıyıldırım, iddiaya göre dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kümbet köyünden geçen DSİ’ye ait sulama kanalının kenarında bir tarlada sulama yapan 16 yaşındaki Serhat Sarıyıldırım, iddiaya göre dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Kanal içerisinde akıntıya kapılarak ilerleyen genci gören bir vatandaş suya atlayarak Serhat Sarıyıldırım’ı kanal içerisinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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