Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Duruca köyünde Aziz Atay’a ait inek, otlarken sulama kanalına düştü. Atay, ineğini kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay bölgeye gelen Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler ineğe kemet bağlayarak yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kanaldan çıkardı. Ardından inek, Aziz Atay'a teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



