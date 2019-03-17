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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Nusaybin'e bağlı Duruca köyünde Aziz Atay’a ait inek, otlarken sulama kanalına düştü. Atay, ineğini kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay bölgeye gelen Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler ineğe kemet bağlayarak yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kanaldan çıkardı. Ardından inek, Aziz Atay'a teslim edildi.

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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardıSulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

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