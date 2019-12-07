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Sulama kanalına düşen ineği itfaiyeciler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:26 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.İçerisi sazlıkla dolu sulama kanalına düşen ineği Büyükşehir İtfaiye ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, Tarsus’a bağlı Çiçekli mahallesinde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede içerisi sazlıkla dolu sulama kanalına düşen ineği, yoldan geçen bir kadın fark etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye erleri, halatlarla, talihsiz hayvanı düştüğü yerden çıkardı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İçerisi sazlıkla dolu sulama kanalına düşen ineği Büyükşehir İtfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus’a bağlı Çiçekli mahallesinde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede içerisi sazlıkla dolu sulama kanalına düşen ineği, yoldan geçen bir kadın fark etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye erleri, halatlarla, talihsiz hayvanı düştüğü yerden çıkardı.

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