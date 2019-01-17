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Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Salihağa Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kalınbacak'a ait inek, saat 11.00 sıralarında, sulama kanalına düştü. Mahalle sakinleri, ineği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hasan Kalınbacak'ın ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 metre derinliğinde su bulunan kanaldan ineği çıkarmak için çalışma başlattı. İnek, bağlanan halat yardımıyla traktörle çekilerek kurtarıldı. Hayvanın sahibi Hasan Kalınbacak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Sulama kanalına düşen inek kurtarıldıSulama kanalına düşen inek kurtarıldı

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