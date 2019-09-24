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Sulama kanalına düşen işçi koybuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Tokat’ta bir inşaatın çevre düzenlemesi işinde çalışırken dengesini kaybederek suya düşen işçi kayboldu.Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ inşaatlarında atık su borusu işinde çalışan Bingöl doğumlu Hasan Saksı (40) dikey alanda çalışırken ayağı kayması sonucu suya düştü.

Sulama kanalına düşen işçi koybuldu

Tokat’ta bir inşaatın çevre düzenlemesi işinde çalışırken dengesini kaybederek suya düşen işçi kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ inşaatlarında atık su borusu işinde çalışan Bingöl doğumlu Hasan Saksı (40) dikey alanda çalışırken ayağı kayması sonucu suya düştü. Suya kapılan işçiyi kurtarmak için bir yakını suya atlarken, diğerleri de kurtarmak için seferber oldu. Akıntıya kapılan işçi gözlerden kaybolurken bulunması için ekipler seferber edildi. Yeşilırmak üzerindeki Gümenekten kanala su veren kapaklar kapatılarak AFAD, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kanalda arama çalışması başlattı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekiplerde kanal kenarında arama çalışmalarına katılmak üzere sevk edildi. Kanal kenarında işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sulama kanalına düşen işçi koybuldu

Sulama kanalına düşen işçi koybuldu

Sulama kanalına düşen işçi koybuldu

Sulama kanalına düşen işçi koybuldu

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