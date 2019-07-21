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Sulama kanalına düşen kamyonetteki 4 kişiyi kurtardı, kendi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

ADANA’da, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarpan kamyonet sulama kanalına düştü.

Sulama kanalına düşen kamyonetteki 4 kişiyi kurtardı, kendi öldü

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA’da, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarpan kamyonet sulama kanalına düştü. Kamyonette mahsur kalan 4 kişiyi suya atlayan hafif ticari aracın sürücü Hakan Aykol kurtardı. Ancak Aykol, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Can yönetimindeki 01 EZ 253 plakalı kamyonet, ara yoldan karşısına çıkan Hakan Aykol yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kamyonet yolun kenarındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü, hafif ticari araç ise yola savruldu. Araçtaki sürücü Hakan Aykol ile Mirza Aykol kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetteki Hasan Can, Medine Can, Erdal Ördek ve Emirhan Can araçta mahsur kaldı. Hakan Aykol, kamyonettekileri kurtarmak için suya atladı. Aykol, suya gömülen kamyonetteki 4 kişiyi içeriden çıkardı. Bu sırada akıntıya kapılan Aykol, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekibi sevk edildi. Sulama kanalından çıkan Medine Can, Erdal Ördek, Emirhan Can ile hafif ticari araçta yaralanan Mirza Aykol, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyonet sürücüsü Hasan Can, ise polis ekiplerine ifade verdi.
ÇEVREDEKİLER BULDU
Akıntıya kapılan ve yüzme bilmediği öğrenilen Hakan Aykol, kazanın yaşandığı yerden 1,5 kilometre mesafede çevredekiler tarafından bilinci kapalı halde sulama kanalından çıkartıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Aykol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aykol'un yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Aykol'un cesedi otopsi için morga götürüldü.

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Sulama kanalına düşen kamyonetteki 4 kişiyi kurtardı, kendi öldüSulama kanalına düşen kamyonetteki 4 kişiyi kurtardı, kendi öldüSulama kanalına düşen kamyonetteki 4 kişiyi kurtardı, kendi öldüSulama kanalına düşen kamyonetteki 4 kişiyi kurtardı, kendi öldü

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