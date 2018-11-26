Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Bakımevi çalışanlarından Gürol Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpek içi boş ama dibinde az da olsa su olan bir havuza düşmüş. Yaklaşık 2 gündür de oradaymış. Hayvan ambulansıyla gidip köpeği düştüğü yerden çıkardık." dedi.