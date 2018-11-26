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Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 16:01 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, 2 gün önce boş sulama havuzuna düşen köpek, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi personeli tarafından kurtarılarak, tedavi altına alındı.

İl merkezine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde bir köpek sesi duyan vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine haber verdi.

Havuza düşen köpek kurtarıldı

Kastamonu'da boş sulama havuzuna düşen köpek, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi personeli tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.
Görevliler, yaklaşık 5 metre derinlikteki havuzdan köpeği çıkararak, bakımevine götürdü.
Bakımevi çalışanlarından Gürol Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpek içi boş ama dibinde az da olsa su olan bir havuza düşmüş. Yaklaşık 2 gündür de oradaymış. Hayvan ambulansıyla gidip köpeği düştüğü yerden çıkardık." dedi.
Demirci, köpeğin bakımevinde veteriner hekim tarafından ilk kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Üşüttüğü ve 2 gündür aç olduğu tespit edildi. Tedavisini burada yapıp sağlığına kavuşturacağız." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU sulama kanalı köpek

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