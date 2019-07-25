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Sulama kanalına düşen köpek için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 23:56 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen köpek için seferber oldular

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen bir köpek, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçenin İkiağız Mahallesi'nde bir köpek su içmeye çalıştığı sırada yaklaşık 15 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü.

Havlama sesleri üzerine köpeğin kanala düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpeğin boynuna geçirdiği iple, hayvanı kanal dışına çıkarmayı başardı.

Köpek, daha sonra salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek kurtarma Şanlıurfa

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