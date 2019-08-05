Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, çevredekilerin çabalarıyla kurtarıldı.

İlçenin Yazı Mahallesi'nde, köpek su içmeye çalıştığı sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Havlama sesleri üzerine sulama kanalına düşen köpeği fark eden çevredekiler, kurtarmak için seferber oldu. Kanal çeversinde toplananlar, köpeği bulunduğu sudan kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Kanalda bir süre yüzen köpek, kanal çevresinde yağmur suyu için bırakılan boşluğa yönlendirildi. Bir süre sonra yüzerek sudan çıkan köpek, çevreden uzaklaşarak gözden kayboldu.

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