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Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sulama kanalına düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sulama kanalına düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Seydişehir'e bağlı Gevrekli Mahallesi'ndeki sulama kanalına köpeğin düşüp, sürüklendiğini görenler, belediyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için kanala girdi. Akıntıya kapılıp, sürüklenen köpek, 15 dakikalık çalışma sonucu kurtarıldı. Veterinere götürülerek, gerekli kontrolleri yapılan köpek, serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldıSulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

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