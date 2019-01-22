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Sulama kanalına düşen öğretmen kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 19:20 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen öğretmenin bulunması için dalgıç ekipleri çalışma başlattı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen öğretmen kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitti.

Öğrencisiyle burada piknik yapan Kaylı, henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenliğe bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Kaybolan öğretmenin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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Mersin sulama kanalı Tarsus Tarsus’ta Suda Boğulma

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