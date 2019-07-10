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Sulama kanalına düşen otomobilde 25 saat kurtarılmayı bekledi (Görüntülerle yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 12:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu.

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu. Sürücü Hakkı Boyacı (77) olay yerinde yaşamını yitirirken, boğazına kadar gelen suda hayatta kalarak eşinin cansız bedeniyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı (75) ise jandarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Didim'in Batıköy Mahallesi, Didim-Söke Karayolunda dün meydana geldi. Didim'in Balat Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için isteyen Hakkı ve Emine Boyacı çifti dün İzmir'den yola çıktı. Hakkı Boyacı yönetimindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil dün saat 16.30'da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Boyacı çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Çiftin geliş güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Balat Mahallesi güzergahına gittiğini belirledi. Bölgede çiftin yakınlarıyla arama çalışması yapan ekipler, otomobili bugün saat 18.00 sıralarında DSİ'nin sulama kanalında buldu. Suya giren jandarma ve vatandaşlar, sürücü Hakkı Boyacı'nın araç içindeki cesedine ulaştı. Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı ise ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Emine Boyacı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan Hakkı Boyacı'nın cenazesi ise otopsi için Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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