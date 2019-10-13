Sulama kanalına düşen sahipsiz atı itfaiye kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sulama kanalına düşen yaralı at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Gökçedere Mahallesi'nde arazide bulunan sulama kanalına düşen atı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaralı hayvanı çıkararak güvenli bir alana taşıdı.
Veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan at, tedavisinin ardından serbest bırakıldı.
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