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Sulama kanalına düşen şahsın yardımına polis ve itfaiye yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 23:52 | Son Güncelleme

Adana’da sulama kanalına düşen şahsın imdadına polis ekipleri yetişti.

Adana’da sulama kanalına düşen şahsın imdadına polis ekipleri yetişti. İtfaiye ve polis ekipleri kanal içerisindeki şahsı halat yardımıyla kurtardı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada dengesini yitirip sulama kanalına düştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri, kanal içerisinde bir kişinin sürüklendiğini görmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
Polis itfaiye ekibi gelene kadar can simidi atarak şahsın kanalda sürüklenip boğulmasını önledi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, halat yardımı ile şahsı sudan çıkartıp ambulansa bindirdi. İsmi öğrenilemeyen kişi sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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