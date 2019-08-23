HABER

Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuğun kaybolduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuğun kaybolduğu iddiası

Adana'da 9 yaşında Suriyeli bir çocuğun sulama kanalına düştüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalı kenarında oynayan Suriye uyruklu Ali Hevil, dengesini kaybederek suya düştü. Küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, kanalda 2,5 kilometre boyunca su üstünde gözle tarama yaptı.

Çocuğun bulunması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Çocuğun babası Ahmet Hevil ve yakınları da olay yerine geldi.

PARTNERO iddialara böyle cevap verdiO iddialara böyle cevap verdi
Doğaseverlerin duyarlılığı yaralı caretta caretta'yı kurtardıDoğaseverlerin duyarlılığı yaralı caretta caretta'yı kurtardı
// Fotoğraf İptali //// Fotoğraf İptali //
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana arama kurtarma boğulma itfaiye kanal

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.