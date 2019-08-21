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Sulama kanalına düşen yavru ayı vatandaşların yardımıyla kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

Erzincan’da sulama kanalına düşen yavru ayı, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtuldu.Tatlısu köyünde ikamet eden Yusuf Akdağ, hayvanlarının kışlık samanını kamyonla köye taşırken sabah saat 05.00 sıralarında yolun kenarındaki sulama kanalında bir hayvanın olduğunu fark etti.

Sulama kanalına düşen yavru ayı vatandaşların yardımıyla kurtuldu

Erzincan’da sulama kanalına düşen yavru ayı, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtuldu.
Tatlısu köyünde ikamet eden Yusuf Akdağ, hayvanlarının kışlık samanını kamyonla köye taşırken sabah saat 05.00 sıralarında yolun kenarındaki sulama kanalında bir hayvanın olduğunu fark etti. Kamyonu durduran Yusuf Akdağ ve Yusuf Aktaş, sulama kanalına yaklaştıklarında sudaki yabani hayvanın yavru bir ayı olduğunu gördüler. Yusuf Aktaş ve arkadaşı, sulama kanalının dik olması sebebiyle yoğun uğraşlar sonunda yavru ayıyı sudan çıkabileceği noktaya doğru yönlendirdiler. Ayı yavrusu uzun bir süre suda yüzdükten sonra kanal kenarlarının diklik seviyesini kaybettiği noktada sudan çıkarak gözden kayboldu.

Sulama kanalına düşen yavru ayı vatandaşların yardımıyla kurtuldu

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