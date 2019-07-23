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Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Lüleburgaz Otogarı ile ilçe mezarlığı arasından geçen sulama kanalından gelen köpek sesleri, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye giden mahalle sakinleri, yavru köpeklerin kanala düştüğünü gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun bir çalışmanın ardından 4 yavru köpek kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirlenen köpeklere yiyecek verildi.
İlçe İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, "Biz her canlı için varız. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat hazır bir şekilde bekliyor. Sadece vatandaşlarımıza değil can dostlarımıza da yardım ediyoruz" dedi.

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Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardıSulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

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