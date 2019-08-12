Sulama kanalına giren çocuğun kaybolduğu iddiası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, DSİ'ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğu öne sürüldü.

Bayram ziyareti için Mersin'den Adana'ya geldikleri öğrenilen amca çocukları Turgay Ballı (15) ve Musa Ballı (15), serinlemek amacıyla Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra Turgay Ballı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Amcasının oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Musa Ballı'yı ise çevredekiler sudan çıkardı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri geldi.

Yaklaşık 2 saat çalışma yapan su altı ekipleri Ballı'ya ulaşamadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Boğulma tehlikesi geçiren Musa Ballı ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

