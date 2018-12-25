HABER

Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 23:27 | Son Güncelleme

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu sürücü Nihat Elçi (35), hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Nihat Elçi yönetimindeki 31 AG 985 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve ambulans sevk edildi.

Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

Hüseyin BOZOK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu sürücü Nihat Elçi (35), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Nihat Elçi yönetimindeki 31 AG 985 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve ambulans sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışması ile sudaki araç içerisinden çıkarılan Elçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Elçi'nin cesedi, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldüSulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldüSulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldüSulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

PARTNERBütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...Bütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...
Cip ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralıCip ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Sobaya atılan tinerin parlaması sonucu 2 kişi yaralandıSobaya atılan tinerin parlaması sonucu 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.