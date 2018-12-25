Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

Hüseyin BOZOK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu sürücü Nihat Elçi (35), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Nihat Elçi yönetimindeki 31 AG 985 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve ambulans sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışması ile sudaki araç içerisinden çıkarılan Elçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Elçi'nin cesedi, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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