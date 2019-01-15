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Sulama kanalına uçan otomobilin üzerinde yarım saat kurtarılmayı bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 07:57 | Son Güncelleme

ADANA'da başka bir otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına uçan otomobildeki Mehmet Çağrı Coşkun (22), aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Sulama kanalına uçan otomobilin üzerinde yarım saat kurtarılmayı bekledi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da başka bir otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına uçan otomobildeki Mehmet Çağrı Coşkun (22), aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yağmur ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Coşkun, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. Polis, kazanın ardından yüzerek kıyıya çıkıp, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 P 1344 plakalı otomobil, Fatih Mustafa Alıravcı yönetimindeki 01 BTU 76 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra Ege Bağatur Köprüsü'nden sulama kanalına uçtu. Sürücü araçtan çıkıp, yüzerek kıyıya çıkarak kaçtı. Yanındaki Mehmet Çağrı Coşkun ise sulama kanalında sürüklenen otomobilin üzerine çıkıp, yardım istedi.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elindeki can simidi ile sulama kanalına giren bir itfaiye eri, akıntı nedeniyle Coşkun'a ulaşamayınca, kaza yerine merdivenli araç istendi. Soğuk hava ve yağmur nedeniyle donma tehlikesi geçiren Coşkun, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla merdivenli araçla kanaldan çıkartıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalına uçan otomobilin üzerinde yarım saat kurtarılmayı beklediSulama kanalına uçan otomobilin üzerinde yarım saat kurtarılmayı beklediSulama kanalına uçan otomobilin üzerinde yarım saat kurtarılmayı beklediSulama kanalına uçan otomobilin üzerinde yarım saat kurtarılmayı bekledi

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