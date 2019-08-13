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Sulama kanalında akıntıya kapılan Turgay'ın cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Turgay Ballı'nın (15) cansız bedenine ulaşıldı.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Turgay Ballı'nın (15) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Ege Batur Bulvarı üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. Bayram ziyareti için Mersin’den Adana’ya gelen kuzenler Turgay Ballı ve Musa Ballı (15) serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda akıntıya kapılan ve çırpınan Turgay Ballı'yı kuzeni Musa Ballı kurtarmak istese de başarılı olamadı. Turgay Ballı akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri geldi. Yaklaşık 2 saat çalışma yapan su altı ekipleri Ballı'ya ulaşamadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.

SABAHA KARŞI CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sabaha karşı arama çalışmalarının tekrar başlaması sonucu Turgay Ballı’nın cansız bedeni suya girdiği yere 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Su altı arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkarılan Turgay Ballı'nın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Turgay Ballı'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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