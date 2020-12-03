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Sulama kanalında boğulan 2 çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı

03.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Sulama kanalında boğulan 2 çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı

Malatya’nın Darende ilçesinde 2 çocuğun hidroelektrik santrali sulama kanalında boğulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi’nde 21 Kasım günü yaşanan olayda balık tutmak için sulama kanalına giden 9 yaşındaki Hakkı Aslan ile 11 yaşındaki İbrahim Gülmez dengelerini kaybederek düştükleri suda boğularak hayatlarını kaybetmişti.

Malatya’nın Darende ilçesinde 2 çocuğun hidroelektrik santrali sulama kanalında boğulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi’nde 21 Kasım günü yaşanan olayda balık tutmak için sulama kanalına giden 9 yaşındaki Hakkı Aslan ile 11 yaşındaki İbrahim Gülmez dengelerini kaybederek düştükleri suda boğularak hayatlarını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hidroelektrik santralinde görevli elektrik mühendisi E.Ç. ile kanalın bakım sorumlusu R.K. gözaltına alındı. Görevde ihmalleri olduğu iddiasıyla ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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