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Sulama kanalında boğulan çoban toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

Sulama kanalında boğulan çoban toprağa verildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sulama kanalında boğulan çoban Kaan Can Büyükbörklü, defnedildi.

Merkeze bağlı Şekerdere köyünde çobanlık yapan ve dün düştüğü sulama kanalında boğulan 18 yaşındaki Büyükbörklü'nün cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Şekerdere köyüne getirildi.

Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Büyükbörklü'nün cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazeye, Büyükbörklü'nün yakınları, sınıf arkadaşları ve köylüler katıldı.

Büyükbörklü'nün, sulama kanalına düşen koyunu çıkarmak için suya girdiği, koyunu sudan çıkardığı ancak kendisinin kurtulamadığı öğrenildi.

- Olay

Dün merkeze bağlı Şekerdere köyü yakınlarında köyde çobanlık yapan Büyükbörklü, sulama kanalına düşmüş, köylüler tarafından bulunamayınca olay yerine gelen Sualtı Kurtarma ekipleri Büyükbörklü'nün cesedini düştüğü yerin 20 metre ilerisinde bulmuştu.

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boğulma Osmaniye

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