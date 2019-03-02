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Sulama kanalında bulunan 181 kilo esrara 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de sulama kanalı menfezlerinde bulunan 181 kilo 944 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sulama kanalında bulunan 181 kilo esrara 2 tutuklama

Ali Naki Erdoğan/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de sulama kanalı menfezlerinde bulunan 181 kilo 944 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının esrar maddesini kırsal alanlarda yetiştirdiklerini ve piyasaya sürmek istediklerini tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri kent merkezi, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde 9 ayrı noktada düzenlediği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında DSİ tarafından kullanılmayan sulama kanalı menfezlerine gizlenmiş 181 kilo 944 gram esrar, 1 adet tabanca ve 45 adet mermi, 2 adet av tüfeği ve 14 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, suç geliri olduğu değerlendirilen 52 bin 400 lira ile 50 euro ile 2 adet terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.Ö., N.T., M.Ö. ve Ş.Ö. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.Ö. ve M.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ö.Ö. ile N.T. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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Sulama kanalında bulunan 181 kilo esrara 2 tutuklamaSulama kanalında bulunan 181 kilo esrara 2 tutuklamaSulama kanalında bulunan 181 kilo esrara 2 tutuklamaSulama kanalında bulunan 181 kilo esrara 2 tutuklama

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