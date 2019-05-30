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Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 00:24 | Son Güncelleme

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında çevredekiler tarafından hareketsiz bulundu. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan R.D.'nin darp edildiği ve genital bölgesinde yara izleri nedeniyle cinsel istismar şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında bir çocuk olduğunu fark eden çevredekiler, çocuğu sudan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuğun ilk muayenesinde, genital kısmında yara izlerine rastlandığı öne sürüldü. Cinsel istismara uğradığı tahmin edilen çocuk, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri küçük çocuğun adının R.D. olduğu belirlerken, baba S.D.'nin de aralarında bulunduğu aile ve yakınları da hastaneye akın etti.

(DHA)

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Çocuk istismarı cinsel istismar PEDOFİLİ hatay Dörtyol

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
herkes idam diyor ama hiç dinleyen yok. niye? tabiki ab ye şirin görünmek için. bu çocukların sevebi hükümetlerdir.
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