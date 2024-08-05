Sulama kanalında büyük tehlike! Başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzdüler! Görenlerin yüreği ağzına geldi

Adana’da Haziran ayından bu yana, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Serinlemek için göle veya sulama kanallarına girip boğulanların sayısı 16’yı buldu.
Polis ekiplerinin bilinçlendirme çalışmalarının ve belediyelerin havuz sayısını artırmasına rağmen çok sayıda çocuk ve genç, her gün serinlemek için kanallara giriyor.
Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde polisin uyarılarına rağmen köprüden kanala atlayan 2 çocuk, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarından gizlenmek için de başlarına kese kağıdı ve poşet geçirdi. Bir süre sonra sudan çıkıp tekrar atlayan çocuklar, bir süre sonra kanaldan uzaklaştı.
(DHA)