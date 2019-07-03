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Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Baklan ilçesindeki sulama kanalında cesedi bulunan kişinin, İsmail Gündüz (65) olduğu belirlendi.

Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Baklan ilçesindeki sulama kanalında cesedi bulunan kişinin, İsmail Gündüz (65) olduğu belirlendi.
Baklan'ın Gelinyolu Mevkisi'nde vatandaşlar tarafından 1 metre derinliğindeki sulama kanalında dün akşam bulunan cesedin, Dağal Mahallesi'nde yaşayan Halil Gündüz'e ait olduğu tespit edildi. Çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Gündüz'ün, dün sabah saatlerinde evinden bahçesine gitmek için ayrıldığı belirtildi. Gündüz'ün eşeğine su vermek için gittiği kanalda düşüp boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendiSulama kanalında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

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