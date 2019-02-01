Sulama kanalında cesedi bulunan öğretmen toprağa verildi

Erkan BAY/BASKİL (Elazığ), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında 10 gün sonra cesedi bulunan öğretmen Nihat Kaylı (45), memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tarsus ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan 2 çocuk babası Nihat Kaylı, 21 Ocak günü piknik yapmak için gittiği Kulak Mahallesi'nde sulama kanalına düştü. Arama çalışması başlatılan Kaylı'nın cesedi, dün, suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu. Hastane morguna kaldırılan Kaylı’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde getirilen Kaylı için bugün öğlende Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kaylı, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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