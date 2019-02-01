HABER

Sulama kanalında cesedi bulunan öğretmen toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında 10 gün sonra cesedi bulunan öğretmen Nihat Kaylı (45), memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sulama kanalında cesedi bulunan öğretmen toprağa verildi

Erkan BAY/BASKİL (Elazığ), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında 10 gün sonra cesedi bulunan öğretmen Nihat Kaylı (45), memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tarsus ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan 2 çocuk babası Nihat Kaylı, 21 Ocak günü piknik yapmak için gittiği Kulak Mahallesi'nde sulama kanalına düştü. Arama çalışması başlatılan Kaylı'nın cesedi, dün, suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu. Hastane morguna kaldırılan Kaylı’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesinde getirilen Kaylı için bugün öğlende Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kaylı, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalında cesedi bulunan öğretmen toprağa verildiSulama kanalında cesedi bulunan öğretmen toprağa verildiSulama kanalında cesedi bulunan öğretmen toprağa verildi

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Günün en acı fotoğrafıGünün en acı fotoğrafı
Seyir halindeki aracının kapısında dans eden sürücüye 5 ay hapisSeyir halindeki aracının kapısında dans eden sürücüye 5 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.