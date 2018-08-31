Sulama kanalında cesedi bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'de, bahçesini sulayan çiftçi, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ahmet Selvi'nin (48) yosunlara takılı cansız bedenini buldu.
Merkez Akdeniz ilçesine Bağlarbaşı Mahallesi'nden geçen, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bakım çalışması yapan ekipler, su seviyesini düşürdü. Bu sırada bahçesini sulayan çiftçi, kanalda yosunlara takılı erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polisin ilk incelemesi sonucu cansız bedenin, Ahmet Selvi'ye ait olduğu belirlendi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Selvi'nin cansız bedeni, cenaze aracına konularak, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!
Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi
Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor
Önce Türkiye, şimdi tüm AB: Yaz-kış saati uygulaması kalkıyor!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı
Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum