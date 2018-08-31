Sulama kanalında cesedi bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'de, bahçesini sulayan çiftçi, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ahmet Selvi'nin (48) yosunlara takılı cansız bedenini buldu. Merkez Akdeniz ilçesine Bağlarbaşı Mahallesi'nden geçen, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bakım çalışması yapan ekipler, su seviyesini düşürdü. Bu sırada bahçesini sulayan çiftçi, kanalda yosunlara takılı erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polisin ilk incelemesi sonucu cansız bedenin, Ahmet Selvi'ye ait olduğu belirlendi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Selvi'nin cansız bedeni, cenaze aracına konularak, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı
Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi
Kahraman baba oğlunu son anda kurtardı!
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum