Sulama kanalında cesedi bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'de, bahçesini sulayan çiftçi, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ahmet Selvi'nin (48) yosunlara takılı cansız bedenini buldu. Merkez Akdeniz ilçesine Bağlarbaşı Mahallesi'nden geçen, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bakım çalışması yapan ekipler, su seviyesini düşürdü. Bu sırada bahçesini sulayan çiftçi, kanalda yosunlara takılı erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polisin ilk incelemesi sonucu cansız bedenin, Ahmet Selvi'ye ait olduğu belirlendi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Selvi'nin cansız bedeni, cenaze aracına konularak, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

