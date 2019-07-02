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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalında, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.  Baklan ilçesi Gelinyolu mevkisinde meydana gelen olayda, kentliler, sulama kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalında, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.
Baklan ilçesi Gelinyolu mevkisinde meydana gelen olayda, kentliler, sulama kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, 1 metre derinliğinde su bulunan kanaldaki kişiyi kanaldan çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, ellerinde inşaat eldiveni olan ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi kesici, delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

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Sulama kanalında erkek cesedi bulunduSulama kanalında erkek cesedi bulunduSulama kanalında erkek cesedi bulunduSulama kanalında erkek cesedi bulundu

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