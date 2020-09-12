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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Mersin’in Akdeniz ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, çevrede vatandaşlar ilçe emniyet müdürlüğüne ihbarda bulunarak, Nacarlı Mahallesinden geçmekte olan DSİ 2.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, çevrede vatandaşlar ilçe emniyet müdürlüğüne ihbarda bulunarak, Nacarlı Mahallesinden geçmekte olan DSİ 2. sulama kanalının içerisinde bir erkek cesedi olduğu bilgisini verdi.
Su içerisinde yüz üstü yatan ve 45-50 yaşındaki erkek şahsa ait olan ceset, olay yerine gelen ekiplerce dışarı çıkarıldı. Şahsın kimlik bilgilerinin tespiti ve olayın ne şekilde geliştiğinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı. Ceset ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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