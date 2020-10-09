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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir vatandaş sulama kanalı kenarından giderken suda bir erkek cesedinin sürüklendiğini görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler sualtı polisine bilgi verdi. Deniz polisi kanala girerek suda sürüklenen cesedi çıkardı. Polis yaptığı çalışmada sudan çıkan cesedin Abdulrezzak Demir’e ait (53) olduğunu belirledi. Polisin yaptığı incelemede şahsın vücudunda kesici ve delici bir yaraya rastlamazken, Demir’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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