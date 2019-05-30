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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

ADANA'da sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu.

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliği araştırılıyor. .
Olay, Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadının sürüklendiğini gördü. Kanala atlayan bir kişi suyun içindeki kadını çıkardı. Olay yerine çağırılan 112 ekibi, 40 yaşlarındaki kadının öldüğünü tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, otopsi için Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Sulama kanalında kadın cesedi bulunduSulama kanalında kadın cesedi bulunduSulama kanalında kadın cesedi bulundu

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