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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Tokat’ta sulama kanalında sürüklenen bin kadın cesedi polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı, kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesinde sulama kanalında bir kadının sürüklendiğini fark eden bir vatandaş, polise ihbarda bulurdu.

Tokat’ta sulama kanalında sürüklenen bin kadın cesedi polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı, kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesinde sulama kanalında bir kadının sürüklendiğini fark eden bir vatandaş, polise ihbarda bulurdu. Polis ekipleri, cesedi fark edildiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde sudan çıkardı. Güvenlik şeridi çekilen bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kimliğinin tespiti için olay yerine mahalle muhtarları çağrıldı. Muhtarlar kadının kimliğini tespit edememesi üzerine polis ekipler çalışma başlattı. Kadının cenazesi Tokat Belediyesi cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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