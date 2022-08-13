Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cansız bedeni 23 saat sonra bulundu

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

23 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü. Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Abdullah’ın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

(DHA)



