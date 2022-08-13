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  4. Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cansız bedeni 23 saat sonra bulundu

Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cansız bedeni 23 saat sonra bulundu

13.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki Abdullah Bucak'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Ailesinin feryatları yürek dağlarken Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

23 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılarak gözyaşı döktü. Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Abdullah’ın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Gece suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, saat 09.00 sıralarında Abdullah'ın cansız bedenine ulaştı. Abdullah Bucak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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(DHA)

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